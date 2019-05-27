В немецком городе Галле закрыли центральный вокзал из-за бомбы времен Второй мировой войны

СЕГОДНЯ 16:32 2019-05-27T16:32:38+03:00

В немецком городе Галле, расположенном в федеральной земле Саксония-Анхальт, рядом с центральным вокзалом обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны Фото: REUTERS

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В немецком городе Галле, расположенном в федеральной земле Саксония-Анхальт, рядом с центральным вокзалом обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn в своем Twitter.

"Во время строительных работ в Галле найдена авиабомба, которую необходимо обезвредить. Главный вокзал города закрыт", - говорится в заявлении компании.

По данным полиции земли Саксония-Анхальт, речь идет о снаряд весом 250 кг. Он был обнаружен в 100 м от железнодорожного вокзала.

В конце Второй мировой войны на территорию гитлеровской Германии было сброшено более 2 миллионов бомб различных типов. По имеющимся данным, более 20% из них не разорвались.

Ранее сайт kp.ru сообщал о бомбе весом 250 кг, найденной в реке Майн в районе города Франкфурт-на-Майне. Из-за обнаружения снаряда более 600 человек были эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU