Посол Германии в РФ заявил, что покидает свой пост, оставаясь другом России

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-27T16:54:05+03:00

Рюдигер фон Фрич отметил, что всегда относился к России и ее культуре с симпатией

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Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич заявил, что покидает свой пост с симпатией к России. Об этом он заявил в ходе встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

В ходе встречи Фрич отметил, что покидает свою должность, полностью осознавая ответственность, которую несут Россия и Германия "за то, чтобы на нашем континенте царил мир". "Я покидаю свой пост с симпатией к вашей стране, я покидаю свой пост, будучи другом вашей страны", - приводит ТАСС слова посла.

Косачев, в свою очередь, отметил личный вклад фон Фрича в развитие отношений Москвы и Берлина. "Я с огорчением узнал новость о том, что вы планируете поменять место вашей работы. Не знаю, кто будет на вашем месте в дальнейшем, но нам вас будет в Москве не хватать", - сказал сенатор.

Глава профильного комитета Совфеда также отметил, что первые их встречи с послом ФРГ в 2014 году были непростыми, однако им удалось научиться "терпеливо выслушивать и находить точки соприкосновения, уважая оценки друг друга". Косачев напомнил, что у России сложно складываются отношения со многими зарубежными странами, а некоторые разногласия иногда приводили к заморозке отношений. "Но этого никогда не происходило в отношениях с Германией. Мы всегда пытались понять друг друга как можно лучше. И самое главное - не соглашаясь в одном, не блокировали сотрудничество в другом", - добавил он.

Ранее сайт kp.ru сообщал о замене посла Германии в России. Этот пост с лета займет нынешний сотрудник министерства обороны ФРГ Геза Андреас фон Гейр.

ИСТОЧНИК KP.RU