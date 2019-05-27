2019-05-27T18:04:17+03:00
В мире

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабинету министров

Это решение было принято в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера
Александр ДЖУМАЕВ
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Канцлер Австрии Себастьян КурцКанцлер Австрии Себастьян КурцФото: REUTERS
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Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Стоит отметить, что речь идет о первом в современной истории второй Австрийской Республики вотуме недоверия канцлеру и его правительству. Предложение о вотуме недоверия было внесено в парламент депутаты оппозиционной Социал-демократической партии Австрии; ее поддержали партия "Сейчас - Список Пильца" и Австрийская партия свободы, которая осталась за бортом правительства после отказа Курца работать с ней в коалиции.

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку в мае этого года. Данное решение было принято на фоне скандала; незадолго до ухода Штрахе в ряде СМИ были опубликованы видеозаписи с его участием, которые свидетельствовали о возможных тайных сделках в обход австрийской счетной палаты. После этого власти республики объявил о досрочных выборах в парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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