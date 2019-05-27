В СК прокомментировали нападение на 10-летнего мальчика на детской площадке в Москве

СЕГОДНЯ 19:59 2019-05-27T20:03:10+03:00

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В Следственном комитете России (СК) прокомментировали сообщения о нападении мужчины на 10-летнего мальчика на детской площадке на юге Москвы. По словам официального представителя столичного управления ведомства Юлии Ивановой, по данному факту проводится проверка.

"Из информации, распространённой в СМИ следует, что дети играли на детской площадке на юге Москвы, и один из детей произнёс нецензурное слово. Мужчина, находящийся на детской площадке из-за этого начал кричать на детей, и после их извинений несколько раз ударил одного из мальчиков", - отметила Иванова, говоря об обстоятельствах происшествия.

Представитель столичного управления СК отметила, что мальчик был госпитализирован в детскую больницу. "Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заключила Иванова.

Сайт kp.ru сообщал о нападении на несовершеннолетнего на детской площадке на юге Москвы. По словам матери ребенка, 10-летний мальчик упал с самоката, от обиды произнес ненормативное слово, после чего проходивший мимо мужчина сделал ему замечание и нанес удар в грудь. В настоящий момент мальчик находится в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU