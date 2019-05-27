2019-05-27T23:47:45+03:00
Политика

Михаила Галустяна внесли в базу сайта "Миротворец"

Актер попал в черный список украинских радикалов за "незаконную коммерческую деятельность" в Крыму
Юлия ДИВЕЕВА
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Михаил ГалустянМихаил ГалустянФото: СОЦСЕТИ
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Российского актера Михаила Галустяна внесли в базу данных скандального сайта украинских радикалов "Миротворец". Его имя появилось в разделе "Чистилище", рядом с фамилиями других российских актеров и музыкантов.

На сайте говорится, что Галустян попал в черный список за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконную коммерческую деятельность" в Крыму, передает ТАСС.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 20 апреля стало известно, что "Миротворец" внес в свою базу данных жену тогда еще кандидата в президенты Украины, фаворита первого тура президентской гонки Владимира Зеленского. Елена Зеленскуя попала в списки как "информатор незаконных вооруженных формирований".

Украинский сайт "Миротворец" создан в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. В него попадают люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса. На самом деле в его списке фамилии российских политиков, актеров, музыкантов, журналистов, которые посещали Крым после его воссоединения с Россией.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну. Отметим, что на основателя сайта Геращенко на Украине за последние годы заведено несколько уголовных дел, последнее по обвинению в незаконном обогащении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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