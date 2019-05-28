2019-05-28T01:34:55+03:00
Происшествия

Шесть человек пострадали в Вашингтоне в результате стрельбы

Полиция ведет поиски подозреваемого
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция Вашингтона ищет подозреваемого, открывшего стрельбуПолиция Вашингтона ищет подозреваемого, открывшего стрельбуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает полиция американской столицы.

ЧП произошло на юго-востоке города. Среди пострадавших один подросток. В правоохранительных органах заверили, что здоровью этих людей ничего не угрожает, они все находятся в сознании.

Полиция начала расследование инцидента. Сейчас ведутся поиски подозреваемого. Известно, что стрелявший скрылся с места преступления на автомобиле, передает ТАСС.

Отметим, что 27 мая в США отмечается федеральный праздник День поминовения. Десятки тысяч туристов приезжают в Вашингтон, чтобы посмотреть на парад, который проходит по одной из главных улиц города - Конститьюшн-авеню.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 25 мая в баре американского города Трентон, штат Нью-Джерси, произошла стрельба. В результате происшествия пострадали десять человек. Ранения получили пять мужчин и пять женщин. Все они были госпитализированы

ИСТОЧНИК KP.RU

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