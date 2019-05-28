2019-05-28T04:37:31+03:00
Политика

Украина хочет добиться для Керченского пролива международного статуса

В МИД республики считают, что такое решение "снимет очень многие вопросы"
Юлия ДИВЕЕВА
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Украина хочет добиться для Керченского пролива международного статусаУкраина хочет добиться для Керченского пролива международного статуса
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Киев будет добиваться для Керченского пролива международного статуса. Такое заявление сделала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива", - сказала она в эфире радио "Новое время".

Зам главы МИД считает, что такое решение может снять “очень многие вопросы, которые до сих пор существуют”, в том числе вопрос "правовой неопределенности". Зеркаль отметила, что для Украины важно, чтобы ее интересы были представлены "именно в международном арбитраже".

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 ноября 2018 года украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды, где более 10 часов выполняли опасные маневры, игнорируя законные требования катеров погранслужбы ФСБ. Нарушители были задержаны после предупредительных выстрелов. Суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 задержанных украинских моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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