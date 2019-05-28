В Киеве пожаловались на бесполезность санкций против России

СЕГОДНЯ 05:17 2019-05-28T05:21:35+03:00

Украинский политолог отметил, что ограничения ЕС приняли номинальный характер и не воздействуют на экономику РФ

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Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не действуют. Об этом заявил руководитель "Национальной стратегии развития" Дмитрий Спивак.

"О каких санкциях европейских в отношении России идет речь, если Франция там строит завод "Рено", Германия с Россией строит "Северный поток — 2" и достроит, а Турбьерн Ягланд говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза", - сказал он эфире телеканала "112 Украина".

Политолог подчеркнул, что ограничения стали номинальными и никак не воздействуют на экономику России. Он призвал Киев готовится к тому, что в политике Евросоюза вскоре поменяются тенденции, а президенту Владимиру Зеленскому погсоветовал отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина и назначить нового главу МИД.

По мнению Спивака, за последние 3-3,5 года украинское государство "растеряло уважение, доверие и партнерское взаимоотношение к себе".

Напомним, сайт kp.ru писал, что сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог", депутат парламента Франции Тьерри Мариани сообщил, что французская партия "Национальное объединение" планирует поднять вопрос о снятии антироссийских санкций, введенных Европейским Союзом в 2014 году, на общеевропейском уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU