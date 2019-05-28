В Турции ожидают прибытие российских специалистов для установки С-400

СЕГОДНЯ 06:49 2019-05-28T06:53:56+03:00

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Турецкие военные ожидают прибытие в страну российского технического персонала, который проведет монтаж и установку ЗРК С-400. Об этом сообщил в понедельник министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что Турция приобрела С-400 для обеспечения безопасности 82 миллионов человек, проживающих в стране, и ЗРК будут поставлены уже в ближайшие месяцы, передает Интерфакс.

"Мы закупаем ряд систем. Одна из них - система ПРО. Мы остановили выбор на системе С-400. Соглашение подписано и завершено. Наш президент неоднократно говорил об этом", - подчеркнул Акар.

Глава Минобороны так же опроверг информацию о том, что Вашингтон поставил Анкаре ультиматум, потребовав к концу первой недели июня аннулировать договор с Россией по С-400.

"Мне такой информации не поступало", - сказал министр.

Напомним, сайт kp.ru писал о том, что источники в Госдепартаменте рассказали об ультиматуме, который США якобы выдвинули Турции. К концу первой недели июня Анкара должна была отменить многомиллиардную сделку с Россией и вместо этого купить американскую систему противоракетной обороны "Патриот", или выйти из программы покупки F-35, лишившись обещанных ста самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU