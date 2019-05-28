СМИ узнали о полном прекращении закупок иранской нефти Китаем

СЕГОДНЯ 07:32 2019-05-28T07:36:18+03:00

Еще семь стран также соблюдают запрет США на приобретение углеводородов у Тегерана

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Китай полностью прекратил покупать иранскую нефть, после введенного США запрета. Также от импорта сырья из Ирана отказались Индия, Турция, Южная Корея и Япония.

По данным газеты The Wall Street Journal, продажи углеводородов у Тегерана резко сократились после заявления Белого дома о решении не продлевать льготный период на приобретение нефти у Ирана. Еще три страны - Тайвань, Греция и Италия - не пользовались отсрочкой от санкционных мер.

Издание приводит слова члена экономической комиссии парламента Ирана Рахима Заре, который отметил, что указанные восемь стран в марте ежедневно приобретали 1,6 млн баррелей нефти.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в ноябре прошлого года в силу вступили американские санкции, направленные против нефтяного сектора Ирана. Тем самым, США возобновили ограничения, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Соединённые Штаты вышли из договора в одностороннем порядке. В администрации Трампа посчитали, что ядерная сделка "устанавливала очень низкую планку" требований к Тегерану, поэтому "для Ирана более выгодно остаться в сделке, нежели выйти из нее".

ИСТОЧНИК KP.RU