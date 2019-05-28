Правительство РФ запретило госучреждениям закупать импортные вина

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-28T09:29:06+03:00

Ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита

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Российское правительство запретило закупать зарубежные вина государственным учреждениям.

При этом ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита.

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Изменения вступают в силу с 1 июля текущего года. Запрет коснется виноградных вин, игристых, ликерных и фруктовых.

Напомним, в августе 2016 года правительство запретило закупать ряд продуктов иностранного производства для нужд госучреждений. Среди них - мясная, рыбная и молочная продукция, соль, сахар.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство не планирует запрещать россиянам ввоз хамона и пармезана из-за границы. Речь идет о продукции, ввозимой для личного пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU