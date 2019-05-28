2019-05-28T09:29:06+03:00
Общество

Правительство РФ запретило госучреждениям закупать импортные вина

Ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Правительство РФ запретило госучреждениям закупать импортные винаПравительство РФ запретило госучреждениям закупать импортные винаФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Российское правительство запретило закупать зарубежные вина государственным учреждениям.

При этом ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита.

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Изменения вступают в силу с 1 июля текущего года. Запрет коснется виноградных вин, игристых, ликерных и фруктовых.

Напомним, в августе 2016 года правительство запретило закупать ряд продуктов иностранного производства для нужд госучреждений. Среди них - мясная, рыбная и молочная продукция, соль, сахар.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство не планирует запрещать россиянам ввоз хамона и пармезана из-за границы. Речь идет о продукции, ввозимой для личного пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пляжи детских лагерей хотят оградить от посторонних людей
Президент Сербии заявил, что страна теряет контроль над Косовом
Роспотребнадзор поможет с выбором продуктов в магазине через приложение
В России начали действовать новые правила обязательного медстрахования
В кабмине поддержали законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат
Абэ подчеркнул, что японо-американский союз "достиг небывалой мощи"
В Германии опубликовали показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
В Японии мужчина с ножом напал на школьников: два человека погибли, 16 ранены
СМИ узнали о полном прекращении закупок иранской нефти Китаем
Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России
В Турции ожидают прибытие российских специалистов для установки С-400
"Вашингтон" начал проверку после появления видео с Кузнецовым
В США анаконда произвела потомство без самца
Нетаньяху: Израиль не потерпит агрессии против себя
В Киеве пожаловались на бесполезность санкций против России
Тимошенко поддержала решение Зеленского распустить Верховную раду
Украина хочет добиться для Керченского пролива международного статуса
В Японии неизвестный ранил ножом 16 человек
Экономисты предсказывают победу Трампа на выборах 2020 года
Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство канцлера Курца
Тимати показал Шойгу совместную с магазинами "Армия России" коллекцию одежды
В Подмосковье в жилом доме произошел крупный пожар
Шесть человек пострадали в Вашингтоне в результате стрельбы