Правительство РФ запретило госучреждениям закупать импортные вина
Российское правительство запретило закупать зарубежные вина государственным учреждениям.
При этом ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита.
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Изменения вступают в силу с 1 июля текущего года. Запрет коснется виноградных вин, игристых, ликерных и фруктовых.
Напомним, в августе 2016 года правительство запретило закупать ряд продуктов иностранного производства для нужд госучреждений. Среди них - мясная, рыбная и молочная продукция, соль, сахар.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство не планирует запрещать россиянам ввоз хамона и пармезана из-за границы. Речь идет о продукции, ввозимой для личного пользования.
ИСТОЧНИК KP.RU