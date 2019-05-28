Улучшенную версию вертолета Ка-52 "Аллигатор" создадут к 2022 году

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-28T10:25:05+03:00

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Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" модернизируют и выпустят заново к 2022 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во время посещения авиационного завода "Прогресс".

"В настоящее время идёт опытно-конструкторская работа, в результате которой существенно повысятся характеристики вертолёта Ка-52. По плану ОКР должна завершиться в 2022 году", - передает слова Криворучко ТАСС.

Необходимость изменений подсказал конструкторам сирийский боевой опыт. Как рассказал гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, "Аллигатор" получит новые системы обнаружения целей, энергосбережения. Повысится и защищенность вертолета.

"Машина "попросила" увеличения дальности применения авиационных средств поражения. Вторая важная задача - унификация авиационных средств поражения с вертолётами семейства Ми", - сказал Андрей Богинский.

Сайт kp.ru писал о том, что российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300. Такую опасность увидел военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.

ИСТОЧНИК KP.RU