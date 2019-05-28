Вучич приказал привести армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-28T11:06:42+03:00

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Президент Сербии Александр Вучич приказал перевести армию страны в полную боевую готовность. Причиной этому стало задержание косовской полицией 13 сербов на севере Косово и Метохии.

- Президент Вучич отдал приказ о приведении всех подразделений армии Сербии в полную боевую готовность, спецназ МВД в полной готовности, - сообщает "Национальное телевидение" в Сербии.

Местные СМИ пишут, что косовской полицией задержано 13 местных жителей сербской национальности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна теряет контроль над Косовом. Политик призвал не продолжать «ложь и самообман» по поводу власти Белграда в этом регионе. Сербский лидер уверен, что сам выступает за налаживание контакта с непризнанной республикой.

Александр Вучич через парадный вход покинул президентский дворец в Белграде.

ИСТОЧНИК KP.RU