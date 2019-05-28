Президент Сербии заявил, что страна теряет контроль над Косовом
Президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления перед парламентом отметил, что страна должна признать, что теряет контроль над ситуацией в Косове.
Политик призвал не продолжать «ложь и самообман» по поводу власти Белграда в этом регионе.
- Мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность, - подчеркнул Вучич.
Сербский лидер уверен, что сам выступает за налаживание контакта с непризнанной республикой.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Сербии Александр Вучич намерен просить у российского лидера Владимира Путина поддержки в ситуации с Косово. Сербский политик подчеркнул, что сохранит мир в регионе любыми способами.
Также в конце прошлого года стало известно о том, что албанцы не пропустили Александра Вучича к одному из сербских сел в Косово. Толпы активистов заблокировали все подъезды к населенному пункту с помощью тракторов и бревен.
Александр Вучич через парадный вход покинул президентский дворец в Белграде.
ИСТОЧНИК KP.RU