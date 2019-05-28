2019-05-28T09:47:03+03:00
В мире

Президент Сербии заявил, что страна теряет контроль над Косовом

Политик призвал не продолжать «ложь и самообман» по поводу власти Белграда в этом регионе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент Сербии заявил, что страна теряет контроль над КосовомПрезидент Сербии заявил, что страна теряет контроль над КосовомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления перед парламентом отметил, что страна должна признать, что теряет контроль над ситуацией в Косове.

Политик призвал не продолжать «ложь и самообман» по поводу власти Белграда в этом регионе.

- Мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность, - подчеркнул Вучич.

Сербский лидер уверен, что сам выступает за налаживание контакта с непризнанной республикой.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Сербии Александр Вучич намерен просить у российского лидера Владимира Путина поддержки в ситуации с Косово. Сербский политик подчеркнул, что сохранит мир в регионе любыми способами.

Также в конце прошлого года стало известно о том, что албанцы не пропустили Александра Вучича к одному из сербских сел в Косово. Толпы активистов заблокировали все подъезды к населенному пункту с помощью тракторов и бревен.

Александр Вучич через парадный вход покинул президентский дворец в Белграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пляжи детских лагерей хотят оградить от посторонних людей
Роспотребнадзор поможет с выбором продуктов в магазине через приложение
Правительство РФ запретило госучреждениям закупать импортные вина
В России начали действовать новые правила обязательного медстрахования
В кабмине поддержали законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат
Абэ подчеркнул, что японо-американский союз "достиг небывалой мощи"
В Германии опубликовали показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
В Японии мужчина с ножом напал на школьников: два человека погибли, 16 ранены
СМИ узнали о полном прекращении закупок иранской нефти Китаем
Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России
В Турции ожидают прибытие российских специалистов для установки С-400
"Вашингтон" начал проверку после появления видео с Кузнецовым
В США анаконда произвела потомство без самца
Нетаньяху: Израиль не потерпит агрессии против себя
В Киеве пожаловались на бесполезность санкций против России
Тимошенко поддержала решение Зеленского распустить Верховную раду
Украина хочет добиться для Керченского пролива международного статуса
В Японии неизвестный ранил ножом 16 человек
Экономисты предсказывают победу Трампа на выборах 2020 года
Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство канцлера Курца
Тимати показал Шойгу совместную с магазинами "Армия России" коллекцию одежды
В Подмосковье в жилом доме произошел крупный пожар
Шесть человек пострадали в Вашингтоне в результате стрельбы