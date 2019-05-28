Президент Сербии заявил, что страна теряет контроль над Косовом

СЕГОДНЯ 09:33 2019-05-28T09:47:03+03:00

Политик призвал не продолжать «ложь и самообман» по поводу власти Белграда в этом регионе

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Президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления перед парламентом отметил, что страна должна признать, что теряет контроль над ситуацией в Косове.

Политик призвал не продолжать «ложь и самообман» по поводу власти Белграда в этом регионе.

- Мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность, - подчеркнул Вучич.

Сербский лидер уверен, что сам выступает за налаживание контакта с непризнанной республикой.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Сербии Александр Вучич намерен просить у российского лидера Владимира Путина поддержки в ситуации с Косово. Сербский политик подчеркнул, что сохранит мир в регионе любыми способами.

Также в конце прошлого года стало известно о том, что албанцы не пропустили Александра Вучича к одному из сербских сел в Косово. Толпы активистов заблокировали все подъезды к населенному пункту с помощью тракторов и бревен.

Александр Вучич через парадный вход покинул президентский дворец в Белграде.

ИСТОЧНИК KP.RU