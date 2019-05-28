СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-28T11:21:28+03:00

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Марию Бутину могут перевести в новую тюрьму до начала июня. Об этом сообщил отец россиянки, осужденной в США. Семья до сих пор не знает, где именно дочь будет отбывать свой срок. Они опасаются, что Мария окажется в тюрьме, которая расположена вдали от столицы страны, поскольку это осложнит возможность видеться с адвокатами.

Пока Мария Бутина находится в распределительном центре Грейди в штате Оклахома, где ожидает перевода в новую тюрьму, который состоится со дня на день.

—Название тюрьмы станет известно, по всей видимости, только после трансфера, — заявил «Известиям» Валерий Бутин. — Маша думает, что ее поместят в женскую тюрьму «Олдерсон» в штате Вирджиния. Условия здесь относительно демократичные, учреждение близко к Вашингтону. Но пока это наши предположения.

Чем дальше от Вашингтона, тем хуже условия содержания, уверен мужчина. Это может отразиться на здоровье Марии. Пока она не жалуется и имеет возможность звонить родным и адвокатам из распределительного центра.

Мария Бутина была арестована 15 июля 2018 года. Она частично признала вину в американском суде и согласилась, что нарушила закон о регистрации иностранных агентов. 26 апреля суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы и одобрил ее депортацию в Россию после отбывания срока. В российском МИД назвали приговор Бутиной позорным пятном на судебной системе США.

Сторона защиты надеется, что к ноябрю россиянка окажется на свободе, так как можно будет подавать прошение об условном досрочном освобождении.

ИСТОЧНИК KP.RU