2019-04-26T18:55:47+03:00
Политика

Адвокат сообщил, что Бутина вернется в Россию в ноябре этого года

Защита приговорённой к 18 месяцев тюрьмы россиянки назвала приговор «достойным сожаления»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мария БутинаМария БутинаФото: REUTERS
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Приговоренная в США к 18 месяцев тюрьмы обвиненная в шпионаже в пользу РФ Мария Бутина вернется в Россию примерно в ноябре этого года. Соответствующие заявление сделал адвокат россиянки Роберт Дрисколл напомнив, что ей зачтутся 9 месяцев, которые она провела в тюрьме ожидая приговора.

«Мы ожидаем, что Мария вернется в Россию может быть осенью, в ноябре», - сказал он после объявления решения суда в пятницу, 26 апреля.

Адвокат назвал приговор «достойным сожаления», отметив, что защита вынуждена смериться с таким решением суда, хотя выступает против.

Дрисколл также отметил, что россиянка никак не связана с расследованием Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года и это не должно было влиять на приговор.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. На заседании судья заявил, что нарушение, в котором созналась россиянка, является серьезным и ставит под угрозу национальную безопасность США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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