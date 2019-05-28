2019-05-28T11:49:51+03:00
В мире

Два серба получили ранения из-за перестрелок в Косово

Совет безопасности Сербии проводит экстренное заседание из-за ситуации в автономном краю
Григорий ЛЕОРДА
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Президент Сербии Александр Вучич приказал перевести армию страны в полную боевую готовность.Президент Сербии Александр Вучич приказал перевести армию страны в полную боевую готовность.Фото: REUTERS
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Два серба получили ранения у села Зубин-Поток в Косове. Сообщается, что они участвовали в перестрелке между спецназом Косова и неустановленной группой людей.

Бои продолжаются уже несколько часов. Население соорудило баррикады на пути полиции. Броневики спецназа разрушили одну из них. Спецназовцы движутся вдоль трассы, стреляют и бросают гранаты. Об этом пишет агентство Tanjug.

Президент страны Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности в Белграде. Вучич оповестил ЕС, что примет меры, если спецназ не покинет населенные сербами районы. С другой стороны Международные силы Косова сообщают, что спецназ проводит обычную полицейскую операцию по ордеру прокуратуры.

Ранее стало известно, что президент Сербии приказал привести армию страны в полную боевую готовность. Причиной тому стало задержание косовской полицией 13 сербов на севере Косово и Метохии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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