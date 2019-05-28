Гражданин России задержан полицией Косово

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-28T12:17:58+03:00

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Гражданин Российской Федерации был задержан косовской полицией. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, уточнив, что задержанный был сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK).

«В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK. Мы оповестили об этом соответствующие российские органы», - заявил сербский лидер, обращаясь к депутатам

Как сообщал ранее сайт kp.ru, после задержания косовской полицией 13 сербов на севере Косово и Метохии, Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность. Позже два серба получили ранения у села Зубин-Поток в Косове.

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.

Бои между сторонами продолжаются уже несколько часов. Вучич созвал экстренное заседание Совбеза в Белграде. Он оповестил Евросоюз о намерениях принять меры, если спецназ не покинет населенные сербами районы. Международные силы Косова сообщают, что спецназ проводит обычную полицейскую операцию по ордеру прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU