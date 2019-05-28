Итальянский город Тромелло возглавил мэр-трансгендер

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-28T14:59:01+03:00

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В Италии к власти над городом Тромелло пришел трансгендер. Джанмарко Негри появился на свет под именем Мария, но четыре года назад лег на операционный стол, чтобы сменить пол. Об этом 40-летний адвокат честно рассказывал своим избирателям во время предвыборной компании.

Административные выборы состоялись в минувшее воскресенье. Негри удалось заручиться поддержкой 40% избирателей небольшого города на севере Италии. Раньше трансгендер был известен землякам благодаря своей деятельности в защиту прав сексуальных меньшинств.

Новоиспеченного мэра в Twitter поздравил представитель итальянской организации Gay Center Фабрицио Марраццо. По его словам, поддержка на выборах людей из ЛГБТ-сообщества должно способствовать созданию "более инклюзивной и свободной Италии".

Cайт kp.ru писал о попытке трансгендера поучаствовать в конкурсе "Мисс вселенная".

ИСТОЧНИК KP.RU