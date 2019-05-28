В Сочи состоится первый в истории саммит Россия-Африка
Первый в истории саммит Россия-Африка состоится 24 октября 2019 года в Сочи. Сопредседателями мероприятия выступят президент РФ Владимир Путин и глава Египта Абдельфаттах Сиси.
Принять участие в саммите смогут лидеры всех стран африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.
"Особое внимание на саммите будет уделено состоянию и перспективам отношений России со странами Африканского континента, развитию взаимодействия в политической, экономической, технической и культурной областях", - сообщается на сайте Кремля.
В рамках мероприятия политики планируют обсудить ряд вопросов международной повестки, в том числе возможности совместного противодействие новым угрозам, и укрепление региональной стабильности. Также будет открыт экономический форум для представителей крупного бизнесмена.
По итогам встречи стороны заключат политическую декларацию по основным направлениям сотрудничества России и Африки и подпишут пакет договорённостей в торговых и инвестиционной сферах.
Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе в Москве состоялась встреча Владимира Путина и президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Главы государств обсудили актуальные вопросу двустороннего сотрудничества и заключили контракт о направлении военных специалистов в Африку.
ИСТОЧНИК KP.RU