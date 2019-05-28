В Сочи состоится первый в истории саммит Россия-Африка

СЕГОДНЯ 16:41 2019-05-28T16:41:46+03:00

Первый в истории саммит «Россия – Африка» состоится в октябре Фото: REUTERS

На мероприятие приглашены главы всех государств африканского континента и руководители различных организаций

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Первый в истории саммит Россия-Африка состоится 24 октября 2019 года в Сочи. Сопредседателями мероприятия выступят президент РФ Владимир Путин и глава Египта Абдельфаттах Сиси.

Принять участие в саммите смогут лидеры всех стран африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.

"Особое внимание на саммите будет уделено состоянию и перспективам отношений России со странами Африканского континента, развитию взаимодействия в политической, экономической, технической и культурной областях", - сообщается на сайте Кремля.

В рамках мероприятия политики планируют обсудить ряд вопросов международной повестки, в том числе возможности совместного противодействие новым угрозам, и укрепление региональной стабильности. Также будет открыт экономический форум для представителей крупного бизнесмена.

По итогам встречи стороны заключат политическую декларацию по основным направлениям сотрудничества России и Африки и подпишут пакет договорённостей в торговых и инвестиционной сферах.

Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе в Москве состоялась встреча Владимира Путина и президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Главы государств обсудили актуальные вопросу двустороннего сотрудничества и заключили контракт о направлении военных специалистов в Африку.

ИСТОЧНИК KP.RU