Зеленский назначил своего советника Александра Данилюка секретарем СНБО Украины

СЕГОДНЯ 17:15 2019-05-28T17:15:25+03:00

Ранее в связи со вступлением в должность нового украинского президента Александр Турчинов оставил свой пост

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Во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил своего бывшего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны незалежной.

«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в указе, который опубликован на сайте украинского президента.

Во время президентской избирательной компании Данилюк был советником по международной политике и экономике Зеленского. Теперь экс-советник украинского лидера займет место Александр Турчинова, подавшего в отставку 17 мая.

Напомним, один из лидеров «Народного фронта» Александр Турчинов объяснил свое решение уйти в отставку прекращением президентских полномочий Петра Порошенко, который ранее назначил его на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU