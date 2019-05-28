Зеленский назначил своего советника Александра Данилюка секретарем СНБО Украины
Во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил своего бывшего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны незалежной.
«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в указе, который опубликован на сайте украинского президента.
Во время президентской избирательной компании Данилюк был советником по международной политике и экономике Зеленского. Теперь экс-советник украинского лидера займет место Александр Турчинова, подавшего в отставку 17 мая.
Напомним, один из лидеров «Народного фронта» Александр Турчинов объяснил свое решение уйти в отставку прекращением президентских полномочий Петра Порошенко, который ранее назначил его на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU