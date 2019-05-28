2019-05-28T17:15:25+03:00
В мире

Зеленский назначил своего советника Александра Данилюка секретарем СНБО Украины

Ранее в связи со вступлением в должность нового украинского президента Александр Турчинов оставил свой пост
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Зеленский назначил своего советника Александра Данилюка секретарем СНБО УкраиныЗеленский назначил своего советника Александра Данилюка секретарем СНБО УкраиныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил своего бывшего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны незалежной.

«Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в указе, который опубликован на сайте украинского президента.

Во время президентской избирательной компании Данилюк был советником по международной политике и экономике Зеленского. Теперь экс-советник украинского лидера займет место Александр Турчинова, подавшего в отставку 17 мая.

Напомним, один из лидеров «Народного фронта» Александр Турчинов объяснил свое решение уйти в отставку прекращением президентских полномочий Петра Порошенко, который ранее назначил его на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задержанный косовской полицией гражданин России доставлен в больницу
Порошенко согласился спонсировать партию Ляшко
США надеется на изменение российской позиции в отношении задержанных украинских моряков
Земан заявил, что "Северный поток-2" соответствует интересам Чехии
"Игра престолов" озолотила букмекерские конторы больше чем Оскар и Евровидение
Китай крайне заинтересован в увеличении поставок газа по "Силе Сибири"
В Вестеросе появится храм Российской православной церкви
Курс евро подорожал до 72,17 рубля
За городом, «на веслах» и за работой проведут лето вологодские школьники
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
В Сочи состоится первый в истории саммит Россия-Африка
В Госдуме напомнили Киеву, что Керченский пролив является внутренними водами
Мэр Львова попросил Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Украины
В Москве эвакуируют торговый центр "Щука" из-за сообщения о бомбе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на лето 2019 года
Задержанный косовской полицией россиянин был освобождён
Девушка принесла домой кошку с улицы, а она оказалась рысью
Шойгу проинспектировал 201-ю военную базу в Таджикистане
В аэропорту Вильнюса задержан шеф-редактор Sputnik Литва
Миссия ООН в Косово заявила о задержании и госпитализации двух сотрудников
Госдума приняла в I чтении проект о реестре лишенных родительских прав лиц