Александр Турчинов покинул пост секретаря Совбеза Украины

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-17T17:11:36+03:00

Свой уход он связывает с прекращением полномочий президента, который поставил его на эту должность

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов написал заявление об отставке. Таким образом подтвердились слухи о его уходе с этой должности.

"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначил меня на должность, прошу рассмотреть в соответствии с законодательством вопрос прекращения моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - приводит слова Турчинова пресс-служба ведомства.

Александр Турчинов занимал эту должность с декабря 2014 года. До этого он занимал место председателя Верховной Рады Украины. В кресле депутата Турчинов просидел в общей сложности больше десяти лет. С 23 февраля по 7 июня 2014 исполнял обязанности президента.

Отметим, в это же время заявление о своей отставке написал Глава МИД Украины Павел Климкин. Соответствующие заявление глава украинского МИД сделал в специально снятом видео, в котором он также заявил о намерении принять участие в выборах в украинский парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU