Волкер заявил, что готов к контактам с Россией в ближайшем будущем

СЕГОДНЯ 18:01 2019-05-28T18:01:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил готовность к проведению новых переговоров с российскими представителями в ближайшем будущем. Американец хотел бы установить контакты, но в какой форме они будут реализованы пока непонятно.

"Только что закончилась президентская предвыборная кампания на Украине и сразу же началась парламентская кампания. Пока что, во время контактов, которые были ранее в этом году, Россия дала понять, что они не видят возможностей для продуктивных дискуссий во время президентской кампании", - сказал Волкер.

По его словам, нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в рамках парламентской кампании, и если "подходящее время" все же наступит, то обсуждение будет продолжено. При этом главной темой переговоров станет Донбасс, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее спецпредставитель Госдепа прокомментировал также ситуацию с задержанием украинских моряков, устроивших провокацию в Керченском проливе. Волкер выразил надежду на то, что Россия изменит свою позицию по этому вопросу и освободит нарушителей государственной границы на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU