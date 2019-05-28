Волкер заявил, что готов к контактам с Россией в ближайшем будущем
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил готовность к проведению новых переговоров с российскими представителями в ближайшем будущем. Американец хотел бы установить контакты, но в какой форме они будут реализованы пока непонятно.
"Только что закончилась президентская предвыборная кампания на Украине и сразу же началась парламентская кампания. Пока что, во время контактов, которые были ранее в этом году, Россия дала понять, что они не видят возможностей для продуктивных дискуссий во время президентской кампании", - сказал Волкер.
По его словам, нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в рамках парламентской кампании, и если "подходящее время" все же наступит, то обсуждение будет продолжено. При этом главной темой переговоров станет Донбасс, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее спецпредставитель Госдепа прокомментировал также ситуацию с задержанием украинских моряков, устроивших провокацию в Керченском проливе. Волкер выразил надежду на то, что Россия изменит свою позицию по этому вопросу и освободит нарушителей государственной границы на свободу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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