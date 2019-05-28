2019-05-28T17:33:55+03:00
Политика

США надеется на изменение российской позиции в отношении задержанных украинских моряков

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине сообщил, что хотел бы провести встречу с представителями России в ближайшее время
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Cпецпредставитель США по Украине Курт Волкер.Cпецпредставитель США по Украине Курт Волкер.Фото: REUTERS
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Вашингтон надеется, что Москва изменит свою позицию в отношении задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе украинских моряков, так как причин оставлять их под стражей не осталось. Соответствующие заявление сделал спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер, отметив, что США не будут оказывать «силовое давление» на Россию

«Мы надеемся, что Россия передумает на этот счёт. Тем не менее, сила к России применяться не будет, чтобы принудить её выполнить данное решение суда», - сказал Волкер во время видеобрифинга во вторник, 28 мая.

Волкер также сообщил, что хотел бы провести встречу с представителями России в ближайшем будущем.

Напомним, что ранее Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить военные корабли и моряков ВМС Украины, нарушивших границу России. Представители РФ не принимали участия в заседании трибунала. В МИД РФ сообщили, что подобный вопрос не входит в компетенции ООН. Мосгорсуд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС Украины на три месяца. В Кремле и в Совфеде сообщили о необходимости завершения следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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