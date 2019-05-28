Саакашвили собирается вернуться на Украину в среду

СЕГОДНЯ 18:33 2019-05-28T18:33:03+03:00

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в среду, 29 мая, вернется на Украину и не собирается мстить украинскому экс-президенту Петру Порошенко за то, что тот лишил его гражданства.

«Месть – это вообще не мой стиль… Справедливость – очень важное дело. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы», - сказал Саакашвили в эфире телеканала «Наш», отметив, что сейчас на Украине «есть очень молодой и талантливый президент с его молодой командой», которую он готов поддержать.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, во вторник, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который возвращает экс-президенту Грузии украинское гражданство. В Погранслужбе незалежной сообщили, что оснований для недопуска Саакашвили на Украину больше нет.

ИСТОЧНИК KP.RU