СЕГОДНЯ 18:39 2019-05-28T18:39:57+03:00

Кремль: никаких прикидок по встрече в Нормандском формате пока нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее Песков сообщил, что Москва не готова к переговорам с Германией, Францией и Украиной без четкой позиции Киева

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На данный момент нет никаких четких планов о проведении переговоров в Нормандском формате. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 28 мая.

«Пока нет никаких прикидок по встрече в Нормандском формате», - сказал РИА Новости представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности встречи в Нормандском формате.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, на прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель проявил заинтересованность в прогрессе в рамках Нормандского формата. Позже пресс-секретарь президента сообщили, что в Кремле рассматривают возможность проведения переговоров с Украиной, Германией и Францией, но требует подготовки и формирования Киевом своей четкой позиции и команды, чтобы исключить простую «встречу ради встречи».

ИСТОЧНИК KP.RU