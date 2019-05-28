Кремль: никаких прикидок по встрече в Нормандском формате пока нет
На данный момент нет никаких четких планов о проведении переговоров в Нормандском формате. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 28 мая.
«Пока нет никаких прикидок по встрече в Нормандском формате», - сказал РИА Новости представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности встречи в Нормандском формате.
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, на прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель проявил заинтересованность в прогрессе в рамках Нормандского формата. Позже пресс-секретарь президента сообщили, что в Кремле рассматривают возможность проведения переговоров с Украиной, Германией и Францией, но требует подготовки и формирования Киевом своей четкой позиции и команды, чтобы исключить простую «встречу ради встречи».
ИСТОЧНИК KP.RU