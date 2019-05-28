В Москве водитель BMW X5 устроил массовое ДТП из-за приступа эпилепсии
Массовая авария случилась во вторник, 28 мая, в районе дома №2 на Варшавском шоссе в Москве.
У водителя кроссовера BMW X5 прямо во время движения случился приступ эпилепсии. Мужчина потерял управление автомобилем и врезался в BMW X1, который, в свою очередь, отлетел в КамАЗ.
Сам же кроссовер вылетел на тротуар, где сбил велосипедиста и человека на моноколеса. Машина остановилась лишь после того, как изрядно помяла припаркованные на обочине Volkswagen и автомобиль Яндекс.Драйв.
Как сообщили "КП" очевидцы аварии, в результате ДТП пострадал по меньшей мере один человек - в больницу доставили сбитого иномаркой велосипедиста. О состоянии других участников происшествия пока ничего неизвестно.
Сайт kp.ru писал о том, что несколькими неделями ранее страшное ДТП произошло на Нагатинской набережной. Audi Q7 на огромной скорости врезалась в фонарный столб да так, что ее буквально разрубило пополам.
ДТП на Варшавском шоссе в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU