2019-05-28T21:25:29+03:00
Происшествия

В Москве водитель BMW X5 устроил массовое ДТП из-за приступа эпилепсии

Участниками аварии стали КамАЗ, три легковых автомобиля, а также велосипедист и человек на моноколесе [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кроссовер отлетел в другой автомобиль, толкнув его под колеса КамАЗаКроссовер отлетел в другой автомобиль, толкнув его под колеса КамАЗаФото: скриншот с видео
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Массовая авария случилась во вторник, 28 мая, в районе дома №2 на Варшавском шоссе в Москве.

У водителя кроссовера BMW X5 прямо во время движения случился приступ эпилепсии. Мужчина потерял управление автомобилем и врезался в BMW X1, который, в свою очередь, отлетел в КамАЗ.

Сам же кроссовер вылетел на тротуар, где сбил велосипедиста и человека на моноколеса. Машина остановилась лишь после того, как изрядно помяла припаркованные на обочине Volkswagen и автомобиль Яндекс.Драйв.

Как сообщили "КП" очевидцы аварии, в результате ДТП пострадал по меньшей мере один человек - в больницу доставили сбитого иномаркой велосипедиста. О состоянии других участников происшествия пока ничего неизвестно.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими неделями ранее страшное ДТП произошло на Нагатинской набережной. Audi Q7 на огромной скорости врезалась в фонарный столб да так, что ее буквально разрубило пополам.

ДТП на Варшавском шоссе в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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