Посол России в Сербии потребовал наказать виновных в нападении на российского дипломата в Косове

СЕГОДНЯ 01:27 2019-05-29T01:33:27+03:00

28 мая на севере Косово и Метохии спецназ непризнанной республики начал задержание сербских граждан Фото: REUTERS

Глава диппредставительства назвал задержание россиянина «грубейшей провокацией и очередным проявлением неуважения Приштины к нормам международного права»

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Посол России в Сербии Александр Чепурин потребовал расследовать нападение косовской полиции на российского дипломата Михаила Краснощекова и наказать виновных.

Он сообщил, что посольство и российская канцелярия во взаимодействии с Миссией ООН в Косово предприняла «активные усилия» для освобождения россиянина.

«В ходе захвата Михаил подвергся насилию, ему нанесены серьезные телесные повреждения. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в госпитале в сербонаселенной Северной Митровице, с ним российские дипломаты», - приводятся слова посла на странице дипмиссии в Facebook.

Александр Чепурин подчеркнул, что «нападение так называемых косовоалбанских полицейских на Краснощекова, являющегося сотрудником ООН и обладающего дипломатическим иммунитетом, – это грубейшая провокация и очередное проявление неуважения Приштины к нормам международного права и цивилизованного общения».

«Будем требовать от контролирующих ситуацию в крае международных присутствий расследования этого инцидента и привлечения виновных к ответственности», - подытожил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Михаил Краснощеков доставлен в отделение интенсивной терапии больницы Косовска-Митровицы с тяжелыми травмами головы.

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU