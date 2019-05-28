Задержанный косовской полицией гражданин России доставлен в больницу
Задержанный косовской полицией российский сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) Михаил Краснощеков был доставлен в больницу Косовска-Митровицы в отделение интенсивной терапии с тяжелыми травмами головы. Об этом сообщил главврач больницы Златан Элек.
«Он получил тяжелые травмы головы и лица и помещен в отделение интенсивной терапии Центральной клинической больницы Косовска-Митровицы, где будет находиться под круглосуточным наблюдением», - передает агентство Танюг слова Элек.
Как писал ранее сайт kp.ru, утром 28 мая на севере Косово и Метохии спецназ непризнанной республики начал задержание сербских граждан. Задержан был и россиянин, исполняющий свои должностные обязанности как член миссии ООН. Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи объяснил арест тем, что дипломат пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью. В российском посольстве и МИД РФ потребовали немедленного освобождения гражданина России. Позже Краснощеков выпустили на свободу.
Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU