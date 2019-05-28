2019-05-28T17:48:40+03:00
Политика

Задержанный косовской полицией гражданин России доставлен в больницу

Российский сотрудник миссии ООН в Косово получил тяжелые травмы головы [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Задержанный косовской полицией гражданин России доставлен в больницуЗадержанный косовской полицией гражданин России доставлен в больницуФото: REUTERS
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Задержанный косовской полицией российский сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) Михаил Краснощеков был доставлен в больницу Косовска-Митровицы в отделение интенсивной терапии с тяжелыми травмами головы. Об этом сообщил главврач больницы Златан Элек.

«Он получил тяжелые травмы головы и лица и помещен в отделение интенсивной терапии Центральной клинической больницы Косовска-Митровицы, где будет находиться под круглосуточным наблюдением», - передает агентство Танюг слова Элек.

Как писал ранее сайт kp.ru, утром 28 мая на севере Косово и Метохии спецназ непризнанной республики начал задержание сербских граждан. Задержан был и россиянин, исполняющий свои должностные обязанности как член миссии ООН. Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи объяснил арест тем, что дипломат пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью. В российском посольстве и МИД РФ потребовали немедленного освобождения гражданина России. Позже Краснощеков выпустили на свободу.

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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