2019-05-29T01:51:27+03:00
Политика

Макрон готов созвать встречу «нормандской четверки» после переговоров с Зеленским

Президент Франции заявил, что новая встреча в нормандском формате станет возможной, когда будут созданы политические условия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 28 мая, заявил, что готов созвать новую встречу «нормандской четверки», когда для нее будут созданы «политические условия» с украинской стороны.

«Я бы этого хотел. Я её организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность», - заявил Макрон.

Он добавил, что у него запланированы контакты с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я буду говорить с ним очень скоро, у нас будет новый диалог, возможно, визит. Как только политические условия будут созданы с этой стороны, мы это сделаем (созовем встречу в нормандском формате», - передает слова французского лидера ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Зеленский в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель проявил заинтересованность в прогрессе в рамках Нормандского формата.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассматривают возможность проведения переговоров с Украиной, Германией и Францией, но такие переговоры требуют подготовки и формирования Киевом своей четкой позиции и команды, чтобы исключить простую «встречу ради встречи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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