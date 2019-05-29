Макрон готов созвать встречу «нормандской четверки» после переговоров с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 28 мая, заявил, что готов созвать новую встречу «нормандской четверки», когда для нее будут созданы «политические условия» с украинской стороны.
«Я бы этого хотел. Я её организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность», - заявил Макрон.
Он добавил, что у него запланированы контакты с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я буду говорить с ним очень скоро, у нас будет новый диалог, возможно, визит. Как только политические условия будут созданы с этой стороны, мы это сделаем (созовем встречу в нормандском формате», - передает слова французского лидера ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Зеленский в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель проявил заинтересованность в прогрессе в рамках Нормандского формата.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассматривают возможность проведения переговоров с Украиной, Германией и Францией, но такие переговоры требуют подготовки и формирования Киевом своей четкой позиции и команды, чтобы исключить простую «встречу ради встречи».
ИСТОЧНИК KP.RU