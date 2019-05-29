В родительском комитете поддержали идею с введением «отцовского капитала»

СЕГОДНЯ 12:12 2019-05-29T12:12:47+03:00

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Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец уверена, что идея с «отцовским капиталом» хорошая и достойна реализации. Эта мера поможет не только сохранить многие семьи, но и улучши демографическое положение в стране.

На сегодняшний день становится все больше много многодетных папа, которые имеют детей в разных семьях, отметила специалист. Это очень сложно не только экономически, но и психологически.

- Если трое и более детей, то размер алиментов может дойти до 75% дохода отца. Когда все дети в одной семье, это и экономически, и психологически целесообразно. Это и есть стимулирование традиционной семьи, — объяснила RT Ирина Волынец.

Льгота будет способствовать сохранению традиционной семьи, рождению третьих и последующих детей.

Ранее сайт kp.ru писал, что комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предложила ввести так называемый «отцовский капитал» — субсидию, которую предлагается выплачивать после рождения в семье третьего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU