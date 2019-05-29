2019-05-29T12:50:15+03:00
Политика

Путин и Лукашенко договорились об углублении интеграции в рамках Союзного государства

Лидеры Белоруссии и России поговорили в кулуарах саммита Евразийского экономического союза [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В среду, 29 мая, в Казахстане на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александра Лукашенко договорились поручить правительствам двух стран до 21 июля проработать вопросы развития и углубления интеграции в рамках Союзного государства. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня», - сказал представитель Кремля, добавив, что после предложений кабминов «включатся в дело президенты двух стран, об этом только что условились Путин и Лукашенко».

Ранее, 17 апреля глава правительства РФ Дмитрий Медведев, представляя перед депутатами Госдумы отчет по итогам работы за минувший год, заявил о необходимости более углубленной интеграции России и Белоруссии, а также взаимовыгодного экономического сотрудничества. Он предложил сообщил, что Москва передала Минску свои предложения по интеграции.

Лидеры пяти стран-членов ЕАЭС встретились в узком составе в Нур-Султане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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