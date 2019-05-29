2019-05-29T12:43:34+03:00
Политика

Песков: задержек в поставках С-400 в Турцию нет

По словам представителя Кремля, все идет по плану
Марина ВЕНЦОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких задержек с поставками зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию нет.

"Поставка [С-400] осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой сторон, - приводит слова Пескова ТАСС. - Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все идет по плану. Там нет никакой задержки, там все по плану".

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар, как писал сайт kp.ru, заявил, что соглашение по вопросу приобретения ЗРС С-400 уже подписано, поэтому данная сделка завершена.

Турецкий министр обороны также сообщил, что Анкара направила своих специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400. При этом он отметил, что обучение начинается с 22 мая и продолжится несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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