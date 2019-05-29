2019-05-29T13:01:22+03:00
В мире

Нил Ушаков ушел с поста мэра Риги

Он намерен в суде доказать, что его "отстранение от должности было противоправным"
Марина ВЕНЦОВА
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Экс-мэр Риги, лидер партии "Согласие" Нил Ушаков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиЭкс-мэр Риги, лидер партии "Согласие" Нил Ушаков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Лидер представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии "Согласие" Нил Ушаков, который был избран по итогам выборов в Европарламент, сообщил, что официально подал в отставку с должности мэра Риги.

"Последнее селфи в кресле мэра Риги, - написал он в «Фейбуке». - Выборы в Европарламент прошли и сегодня я ухожу с должности, на которой, благодаря поддержке рижан и команды, проработал десять лет. Спасибо вам!".

При этом Ушаков добавил, в ближайшее время будет выбран новый мэр, который продолжит дела, начатые еще в 2009 году. «И еще - в суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что мое отстранение от должности было противоправным", - добавил он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в Латвии в Европарламент избран отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавляет список партии "Согласие". В ЕП он проходит вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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