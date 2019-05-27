Экс-мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

СЕГОДНЯ 07:28 2019-05-27T07:28:15+03:00

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В Латвии в Европарламент избран отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков, возглавивший список партии "Согласие". В ЕП он проходит вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом. Такие данные приводит Центральная избирательная страны на своем сайте.

Голосование на выборах в Европарламент состоялось в Латвии еще в субботу, но Центризбирком страны не имел права объявлять результаты, пока не закроется последний избирательный участок в Евросоюзе. Данные были опубликованы в ночь на понедельник.

Партия "Согласие" получит два мандата. Представлять ее в Европарламенте будут Ушаков и Америкс.

В выборах приняли участие 246 кандидатов от 16 политических партий

Ранее сайт "КП" сообщал, что на выборах в Европарламент в Австрии лидирует консервативная Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца. Она набирает около 35,4% голосов и получает в ЕП семь мест.

Во Франции в ходе выборов в ЕП больше всего голосов получила возглавляемая Марин Ле Пен партия "Национальное объединение" - 23,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU