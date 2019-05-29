Помпео назвал главную угрозу экономической и национальной безопасности США

СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-29T14:44:49+03:00

По мнению госсекретаря, ее представляют компания Huawei и Компартия Китая

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что компания Huawei и Коммунистическая партия Китая представляют наибольшую угрозу для экономической и национальной безопасности Америки.

Китайская компания, как утверждает Помпео в интервью Fox News, якобы глубоко связана с правительством Китая. Кроме того, он отмечает, что американские компании взаимодействуют с властями страны по-другому. Госсекретарь также добавляет, что в США президенты не управляют частными компаниями.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 15 мая американский президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. Тогда же Министерство торговли США объявило, что внесет Huawei и связанные с ней компании в свой «черный список».

При этом, глава МИД Китая Ван И назвал этот шаг Вашингтона проявлением «беспричинного давления» и «типичной экономической травлей».

ИСТОЧНИК KP.RU