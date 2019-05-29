Экс-главу МИД Великобритании вызвали в суд в связи с высказываниями о Brexit

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-29T14:59:10+03:00

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Бывший глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон вызван в суд для того, чтобы ответить на обвинения по распространению недостоверной информации в ходе агитационной кампании евроскептиков в преддверии референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза, состоявшийся в июне 2016 года.

По словам судьи Марго Коулман, как сообщило в среду, 29 мая, агентство Reuters со ссылкой на постановление Вестминстерского магистратского суда, Джонсон должен будет явиться "на предварительное слушание, после чего дело будет передано в Суд короны".

Экс-глава МИД Великобритании подозревается в предоставлении общественности недостоверных данных относительно взносов страны в бюджет Европейского союза. Джонсон ранее утверждал, что Лондон еженедельно направляет Брюссель £350 миллионов ($442,5 миллионов).

Бывший британский министр, как ранее писал сайт kp.ru, заявлял, что Великобритания при любых обстоятельствах выйдет из Европейского союза 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU