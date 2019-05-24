Борис Джонсон: Мы покинем ЕС 31 октября в любом случае
Великобритания при любых обстоятельствах выйдет из Европейского союза 31 октября. Об этом заявил экс-глава британского МИД Борис Джонсон.
"Мы покинем ЕС 31 октября с соглашением или без соглашения", - приводит агентство Reuters слова политика.
Сайт kp.ru писал о позиции Джонсона по этой ситуации. Политик сравнивал позицию Терезы Мэй по Brexit с поясом смертника. И называл нынешнюю стратегию Лондона по выходу из ЕС делом, которое превратит его страну в «вассальное государство».
Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня этого года. Официально политик покинула авансцену посовещавшись с членами консервативной партией Великобритании, которую возглавляла. Но иностранные СМИ видят в этом решении лишь потерю контроля над ситуацией в связи с выходом страны из ЕС. Джонсона называют главным кандидатом на освободившуюся должность.
ИСТОЧНИК KP.RU