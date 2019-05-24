Борис Джонсон: Мы покинем ЕС 31 октября в любом случае

СЕГОДНЯ 16:28 2019-05-24T16:28:58+03:00

Экс-глава британского МИД уверен, что Brexit состоится даже без соглашения

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Великобритания при любых обстоятельствах выйдет из Европейского союза 31 октября. Об этом заявил экс-глава британского МИД Борис Джонсон.

"Мы покинем ЕС 31 октября с соглашением или без соглашения", - приводит агентство Reuters слова политика.

Сайт kp.ru писал о позиции Джонсона по этой ситуации. Политик сравнивал позицию Терезы Мэй по Brexit с поясом смертника. И называл нынешнюю стратегию Лондона по выходу из ЕС делом, которое превратит его страну в «вассальное государство».

Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня этого года. Официально политик покинула авансцену посовещавшись с членами консервативной партией Великобритании, которую возглавляла. Но иностранные СМИ видят в этом решении лишь потерю контроля над ситуацией в связи с выходом страны из ЕС. Джонсона называют главным кандидатом на освободившуюся должность.

ИСТОЧНИК KP.RU