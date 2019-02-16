Эрдоган: ЕС не принимает Турцию, потому что основная религия в стране - ислам

СЕГОДНЯ 00:03 2019-02-16T00:03:54+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Евросоюз в дискриминации его страны по религиозному признаку. Глава государства уверен, что в объединение Турецкую Республику не принимают только из-за того, что основной религией в стране является ислам.

"Единственной причиной, по которой Турцию не принимают в ЕС, является то, что мы мусульманская страна. Так пусть тогда они об этом скажут прямо", - сказал он в эфире телеканала А Haber.

Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо 3 февраля в заявила, что Париж не считает больше возможным возвращаться к переговорам с Турцией о ее вступлении в ЕС, пока Анкара не сделает "демократический и проевропейский" выбор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще в июне 2018 года Совет ЕС распространил заявление о том , что переговоры о вступлении Турции в Евросоюз зашли в тупик, а сама страны "отдаляется от Евросоюза". Также отмечается, что работа по модернизации таможенного союза ЕС-Турция была заморожена. Кроме того, ЕС взволнован обстановкой с "верховенством закона" в Турции.

МИД Турции заявил в ответ, что Европейский союз несправедливо относится к стране и назвал поведение Брюселя нечестным, а заявления об отдалении "лицемерными и не соответствуют действительности".

ИСТОЧНИК KP.RU