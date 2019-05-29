2019-05-29T16:08:12+03:00
Политика

Саакашвили выдали удостоверение личности для возвращения на Украину

Политик направился в аэропорт сразу из посольства незалежной в Польше
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Саакашвили возвращается на Украину. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheilСаакашвили возвращается на Украину. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
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Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил удостоверение личности и теперь может вернуться на Украину на законных основаниях. Об этом сам политик сообщил у себя на странице в социальных сетях.

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение на Украину", - написал Саакашвили в Facebook.

Удостоверение было выдано в посольстве Украины в Варшаве

Удостоверение было выдано в посольстве Украины в Варшаве

При этом он подчеркнул, что сразу из здания дипмиссии направится в аэропорт, откуда вылетит в Киев.

Сайт kp.ru писал о том, что указ о восстановлении украинского гражданства Саакашвили подписал новый президент страны Владимир Зеленский. В тот же день бывший губернатор Одесской области записал видеообращение, в котором поблагодарил главу государства за такое решение, а жителей страны за всестороннюю поддержку и оказанное доверие.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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