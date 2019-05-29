Саакашвили выдали удостоверение личности для возвращения на Украину
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил удостоверение личности и теперь может вернуться на Украину на законных основаниях. Об этом сам политик сообщил у себя на странице в социальных сетях.
"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение на Украину", - написал Саакашвили в Facebook.
Удостоверение было выдано в посольстве Украины в Варшаве
При этом он подчеркнул, что сразу из здания дипмиссии направится в аэропорт, откуда вылетит в Киев.
Сайт kp.ru писал о том, что указ о восстановлении украинского гражданства Саакашвили подписал новый президент страны Владимир Зеленский. В тот же день бывший губернатор Одесской области записал видеообращение, в котором поблагодарил главу государства за такое решение, а жителей страны за всестороннюю поддержку и оказанное доверие.
Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство.
ИСТОЧНИК KP.RU
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