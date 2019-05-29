В Еврокомиссии подтвердили, что первый визит в качестве президента Зеленский совершит в Брюссель

СЕГОДНЯ 16:38 2019-05-29T16:39:06+03:00

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Первый зарубежный визит в качества лидера Украины Владимир Зеленский совершит в Брюссель с 4 по 5 июня. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

«Во вторник президент Юнкер примет здесь президента Украины господина Владимира Зеленского», - сказал он на пресс-конференции в среду, 29 мая.

В пресс-службе украинского президента заявили, что в столице Бельгии Зеленский посетит институты Евросоюза и НАТО. На официальном сайте лидера незаежной сообщается, что у главы государства запланированы встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, «а также другими высокопоставленными должностными лицами европейских и евроатлантических структур».

Ранее у Зеленского состоялся телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая сообщила о заинтересованности тесного сотрудничества между ФРГ и Украиной, а также о поддержки украинских реформ и суверенитета страны.

ИСТОЧНИК KP.RU