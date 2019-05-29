Доступ туристов на Великую Китайскую стену будет ограничен с 1 июня

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-29T16:47:31+03:00

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Наиболее популярный у туристов участок Великой Китайской стены под названием Бадалин ежедневно смогут посещать максимум 65 тысяч человек. Такое ограничение начнет действовать с 1 июня 2019 года.

Также для удобства посетителей и в рамках борьбы со спекулянтами вводится предварительная регистрация по номеру паспорта. Каждый билет будет привязан к конкретному имени. Приобрести пропуск можно за семь дней до посещения достопримечательности.

Власти КНР уточняют, что причиной нововведений стало огромное количество желающих посетить Великую Китайскую стену и, в частности, Бадалин. Практически каждый день число туристов достигало 85 тысяч человек, что создавало серьезные пробки на входе и неудобства во время прогулки. Только в прошлом году стену посетили свыше 9,9 млн человек. При этом количество туристов в пик сезона значительно увеличивалось, передает агентство Хinhua.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в 2015 году около 30% Великой Китайской стены было разрушено полностью или частично из-за естественной эрозии и деятельности человека. Например, местные жители долгое время воровали старинные кирпичи и продавали их туристам.

ИСТОЧНИК KP.RU