2019-05-29T18:57:59+03:00
В мире

Трамп рассмотрит вопрос продления договора СНВ-3 в следующем года

Договор между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях остается в силе до 2021 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Договор между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях остается в силе до 2021 годаДоговор между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях остается в силе до 2021 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассмотрит договор Москвы и Вашингтона о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) в определенный момент в следующем году. Соответствующие заявление сделал специальный помощник американского лидера Тим Моррисон.

«СНВ-3 - это вопрос, решение по которому президент примет в определенный момент в следующем году», - сказал Моррисон, отметив, что сам не будет делать предположений по поводу того, какое решение примет президент.

«Договор остается в силе до 2021 года, президент считает, что у нас есть время для того, чтобы добиться более эффективного режима контроля над вооружениями», - заключил Тим Моррисон.

В апрели этого года госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что договор о стратегических наступательных вооружениях должен быть продлен в случае, если удастся выработать приемлемый вариант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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