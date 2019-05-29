Умер Кармине Кариди, сыгравший сразу две роли в "Крестном отце"

СЕГОДНЯ 22:22 2019-05-29T22:22:30+03:00

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В одной из больниц Лос-Анджелеса умер Кармине Кариди - американский актер, сыгравший несколько ролей во втором и третьем фильмах "Крестный отец". Факт его смерти подтвердил режиссер и писатель Чазз Пальминтери.

Актер попал в больницу около месяца назад. Мужчина серьезно повредил спину после неудачного падения, а потом еще и заболел пневмонией. На прошлой неделе Кариди стало лучше и его уже хотели выписывать, однако в субботу состояние артиста резко ухудшилось - он впал в кому. Смерть от осложнений наступила в среду, 29 мая.

При этом, согласно данным портала TMZ, актер также и не пришел в сознание. На момент смерти ему было 85 лет.

Кармине Кариди сыграл в более чем 100 фильмов и сериалах, среди которых "Миллионы Брюстера", "Крестный отец - 2" и "Крестный отец - 3". Во второй части популярного кинофильма он сыграл бандита Кармине Розато, а в третьей - главу чикагской преступной группировки Альберта Вольпе.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году скончался также еще один актер из фильма "Крестный отец-2" - Кармен Аргензиано. Ему было 76 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU