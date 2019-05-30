ДТП в Новой Москве: нарушитель протаранил легковушку, уходя от погони ДПС

СЕГОДНЯ 00:15 2019-05-30T00:31:45+03:00

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Вечером в среду, 29 мая, в городе Московский на территории Новой Москвы, произошла авария. Как рассказали «Комсомольской правды» очевидцы случившегося, экипаж дорожно-патрульной службы гнался за нарушителем. Уходя от погони ДПС, водитель выскочил на встречную полосу движения и протаранил белый «Форд».

ДТП произошло на Проектируемом проезде 5259. После столкновения нарушившего правила дорожного движения задержали, сейчас с ним беседуют сотрудники автоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Очевидцы прислали нам видео. По словам свидетелей, все живы. Возможно, у кого-то из участников ДТП есть незначительные травмы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 28 мая, на Варшавском шоссе в Москве произошла массовая авария из-за того, что у мужчины, находившегося за рулем кроссовера BMW X5 случился приступ эпилепсии, и он потерял управление автомобилем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711809" frameborder="0"></iframe> Погоня экипажа ДПС за автомобилем закончилась аварией.

ИСТОЧНИК KP.RU