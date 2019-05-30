2019-05-30T00:31:45+03:00
Происшествия

ДТП в Новой Москве: нарушитель протаранил легковушку, уходя от погони ДПС

Водителя задержали, обстоятельства произошедшего выясняются [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
ДТП в городе МосковскийДТП в городе МосковскийФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Вечером в среду, 29 мая, в городе Московский на территории Новой Москвы, произошла авария. Как рассказали «Комсомольской правды» очевидцы случившегося, экипаж дорожно-патрульной службы гнался за нарушителем. Уходя от погони ДПС, водитель выскочил на встречную полосу движения и протаранил белый «Форд».

ДТП произошло на Проектируемом проезде 5259. После столкновения нарушившего правила дорожного движения задержали, сейчас с ним беседуют сотрудники автоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Очевидцы прислали нам видео. По словам свидетелей, все живы. Возможно, у кого-то из участников ДТП есть незначительные травмы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 28 мая, на Варшавском шоссе в Москве произошла массовая авария из-за того, что у мужчины, находившегося за рулем кроссовера BMW X5 случился приступ эпилепсии, и он потерял управление автомобилем.

Погоня экипажа ДПС за автомобилем закончилась аварией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волкер рассказал, как Порошенко жаловался, что США не помогли ему на выборах
Онищенко посоветовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь»
Зеленский назначил начальником Службы безопасности президента экс-охранника Коломойского
В организации взрыва в Лионе признался 24-летний гражданин Алжира
ООН инициировала расследование из-за инцидента с россиянином в Косово
Умер Кармине Кариди, сыгравший сразу две роли в "Крестном отце"
В Минздраве оценили новое исследование об избавлении от жира на животе
США заподозрили РФ в несоблюдении моратория на ядерные испытания
В Москве горит жилой дом рядом с "Театром на Юго-Западе"
Власти Косово противятся эвакуации раненного россиянина в Белград
Могерини заявила о риске возвращения "темных сил прошлого" на Балканы
На заводе в Китае взорвался газопровод, погиб один человек
На Украине открыли дело после пропажи серверов из администрации президента
Российские космонавты начали шестичасовой выход в открытый космос
Путина пригласили отпраздновать юбилей победы на Халхин-Голе в Монголии
Курс евро вырос до 72,80 рубля
Трамп рассмотрит вопрос продления договора СНВ-3 в следующем года