ДТП в Новой Москве: нарушитель протаранил легковушку, уходя от погони ДПС
Вечером в среду, 29 мая, в городе Московский на территории Новой Москвы, произошла авария. Как рассказали «Комсомольской правды» очевидцы случившегося, экипаж дорожно-патрульной службы гнался за нарушителем. Уходя от погони ДПС, водитель выскочил на встречную полосу движения и протаранил белый «Форд».
ДТП произошло на Проектируемом проезде 5259. После столкновения нарушившего правила дорожного движения задержали, сейчас с ним беседуют сотрудники автоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Очевидцы прислали нам видео. По словам свидетелей, все живы. Возможно, у кого-то из участников ДТП есть незначительные травмы.
Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 28 мая, на Варшавском шоссе в Москве произошла массовая авария из-за того, что у мужчины, находившегося за рулем кроссовера BMW X5 случился приступ эпилепсии, и он потерял управление автомобилем.
Погоня экипажа ДПС за автомобилем закончилась аварией.
ИСТОЧНИК KP.RU