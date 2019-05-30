2019-05-30T03:17:54+03:00
Общество

Путин подписал закон, позволяющий людям с ВИЧ и гепатитом C усыновлять детей

Ранее этот законопроект одобрили депутаты Госдумы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий людям с ВИЧ и гепатитом C усыновлять детейПрезидент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий людям с ВИЧ и гепатитом C усыновлять детейФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с такими тяжелыми заболеваниями, как ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать под опеку уже проживающих с ними детей.

В документе, опубликованном на официальным портале правовой информации, говорится, что теперь, принимая решение об усыновлении, суды могут отходить от описанных в 127 статье Семейного кодекса положений, если «лицо, инфицированное вирусом иммунодефицита человека и (или) вирусом гепатита C, в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с ребенком, а также с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, поводом для такого решения стал случай с москвичкой, которая после выкидыша в 2012 году заражена ВИЧ в больнице. Потом сестра с помощью искусственного оплодотворения родила для нее ребенка, но суды отказали семейной паре в его усыновления из-за того, что женщина ВИЧ-инфицирована.

Ранее 21 мая этот законопроект, предложенный для рассмотрения правительством, одобрили депутаты Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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