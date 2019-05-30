На борту затонувшего в Венгрии катера находились туристы из Южной Кореи

СЕГОДНЯ 04:28 2019-05-30T04:41:14+03:00

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Все пассажиры прогулочного катера, затонувшего на реке Дунай в Будапеште, были туристами из Южной Кореи, передает агентство Reuters со ссылкой на компанию-владельца судна. Ранее сообщалось, что на борту находилось 35 человек – 33 пассажира и два члена экипажа.

Тем временем поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются, несмотря на темноту и проливной дождь. На берегу дежурят полицейские, пожарные и бригады «Скорой помощи».

Напомним, как писал сайт kp.ru, поздно вечером в среду, 29 мая, на Дунае столкнулись два экскурсионных катера, один из них перевернулся и затонул. Столкновение произошло напротив здания венгерского парламента.

В результате семь человек погибли, еще семерых извлекли из воды живыми и передали медикам. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу с легкими травмами и переохлаждением – температура воды в реке, по словам спасателей, не больше +10 – +12°C. Судьба еще 21 человека пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU