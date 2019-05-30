Антонов: Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

СЕГОДНЯ 06:38 2019-05-30T06:51:27+03:00

Посол Москвы в Вашингтоне напомнил, что наша страна в числе тех, кто ратифицировал ДВЗЯИ, и призывала Штаты присоединиться к соглашению

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Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя недавнее заявление представителя Пентагона, обвинившего нашу страну в несоблюдении моратория на ядерные испытания, напомнил, что Россия находится в числе тех стран, которые ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а США к соглашению так и не присоединились.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения», - подчеркнул российский дипломат.

При этом он отметил, что удивляет сама форма, в которой были высказаны претензии: через прессу, а не на консультациях. По мнению Антонова, прозвучавшие из Вашингтона обвинения похожи на «хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями, на всю архитектуру стратегической стабильности».

Причем эти заявления, как подчеркнул российский посол, идут в русле той линии, «которая сегодня однозначно просматривается здесь, – линии на разрушение всей системы разоруженческих и нераспространенческих договоров».

«Мы должны быть очень аккуратны в своих действиях. Очень легко разрушить и очень трудно что-то создать», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне директор Разведывательного управления американского Минобороны Роберт Эшли заявил, что «Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности». Причем такой вывод в Пентагоне сделали на основе предположения, что у нашей страны есть такие возможности, никаких других «доказательств» нарушения запрета Эшли не привел.

ИСТОЧНИК KP.RU