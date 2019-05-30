2019-05-30T09:25:46+03:00
Общество

Мединский одобрил предложение по созданию программы "земский работник культуры"

Поддержка работников музыкальных школ будет осуществляться по аналогии с "Земским учителем" и "Земским доктором"
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Министр культуры РФ Владимир Мединский .Министр культуры РФ Владимир Мединский .Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Министр культуры России Владимир Мединский поддержал идею о создании программы поддержки для сельских работников учреждений культуры. Такая программа может стать аналогом уже существующим "Земским учителем" и "Земским доктором".

"Надо, чтобы инициатива исходила в первую очередь от регионов, а не только сверху, от Минкультуры. Должна быть создана отдельная программа, причем не в рамках нацпроекта ["Культура"], потому что его бюджет уже сформирован. Мы готовы ее продвигать, но сформулировать, как это должно работать, как должно идти финансирование - в каких масштабах, объемах, по каким принципам – должны сами регионы, они это лучше знают. Инициатива, безусловно, нужная, ведь нам важно обеспечить условия, чтобы люди возвращались к себе домой, в свои города, в свои села", - сказал Владимир Мединский в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты".

Министр отметил, что важнейшей задачей является обеспечение специалистов жильем.

"Будет жилье — все будут с удовольствием работать", - заключил Мединский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ежегодно в России от курения гибнет 300 000 человек
Мадуро заявил о тайных переговорах властей Венесуэлы с оппозицией
На Украине разбился вертолет Ми-8 вооруженных сил страны
WikiLeaks: Ассанжа перевели в тюремную больницу
В WikiLeaks осудили отказ шведского суда перенести слушания по делу Ассанжа
В США назвали американский природный газ "молекулами американской свободы"
Пенсионеры-клиенты НПФ могут начать получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Сеул подтвердил гибель семи граждан Южной Кореи в Будапеште
Антонов: Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
СМИ сообщили о подорожании поездок в плацкартных вагонах
Экс-министр экономики Украины: Дефолт грозит Незалежной катастрофой
Рябков: В мире ширится понимание неприемлемости политики США
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
На борту затонувшего в Венгрии катера находились туристы из Южной Кореи
Рособрнадзор призвал родителей не пускать детей на ЕГЭ, если они плохо себя чувствуют
На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер, семь человек погибли
Путин подписал закон, позволяющий людям с ВИЧ и гепатитом C усыновлять детей
В конгрессе США снова заговорили об импичменте Трампу
Турция пообещала США разместить F-35 вне зоны покрытия С-400