Мединский одобрил предложение по созданию программы "земский работник культуры"

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-30T09:25:46+03:00

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Министр культуры России Владимир Мединский поддержал идею о создании программы поддержки для сельских работников учреждений культуры. Такая программа может стать аналогом уже существующим "Земским учителем" и "Земским доктором".

"Надо, чтобы инициатива исходила в первую очередь от регионов, а не только сверху, от Минкультуры. Должна быть создана отдельная программа, причем не в рамках нацпроекта ["Культура"], потому что его бюджет уже сформирован. Мы готовы ее продвигать, но сформулировать, как это должно работать, как должно идти финансирование - в каких масштабах, объемах, по каким принципам – должны сами регионы, они это лучше знают. Инициатива, безусловно, нужная, ведь нам важно обеспечить условия, чтобы люди возвращались к себе домой, в свои города, в свои села", - сказал Владимир Мединский в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты".

Министр отметил, что важнейшей задачей является обеспечение специалистов жильем.

"Будет жилье — все будут с удовольствием работать", - заключил Мединский.

ИСТОЧНИК KP.RU