2019-05-30T09:53:32+03:00
В мире

Китай обвинил США в экономическом терроризме ради торговых войн

Пекин выступает против санкций
Григорий ЛЕОРДА
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Заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй выступил с заявлением против США. На специальном брифинге в столице страны он заявил, что Соединенные Штаты используют про тив других стран "протекционистскую дубину" и экономический терроризм. С его слов, это нужно им для развязывания торговых войн.

"Мы решительно выступаем против торговых санкций, пошлин и протекционистской дубины. Такое намеренное провоцирование торговых конфликтов является откровенным экономическим терроризмом, шовинизмом и травлей. В торговых войнах не бывает победителей, обе стороны обязательно окажутся в проигрышной ситуации", - заявил Чжан Ханьхуэй.

По мнению заместителя министра, ситуация негативно скажется на мировой экономике. Он отметил, что в этом вопросе Китай и Россия разделяют общую позицию и готовы вместе противостоять любому давлению из вне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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